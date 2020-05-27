Россия из-за пандемии коронавируса решила перенести срок проведения саммитов БРИКС и ШОС, которые изначально намечались на июль, сообщает пресс-служба Кремля. Новые даты саммитов определят в зависимости от развития эпидемиологической обстановки в отдельных государствах и мире в целом.

Россия из-за пандемии коронавируса решила перенести срок проведения саммитов БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которые изначально намечались на июль, сообщает пресс-служба Кремля. Новые даты саммитов определят в зависимости от развития эпидемиологической обстановки в отдельных государствах и мире в целом.В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.ШОС учреждена в 2001 году. Государствами-членами ШОС являются Индия, Китай, Киргизия, Казахстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан, государствами-наблюдателями при ШОС — Афганистан, Иран, Белоруссия и Монголия. Статус партнера ШОС предоставлен Азербайджану, Армении, Камбодже, Непалу, Турции и Шри-Ланке.