Текущий сезон чемпионата Италии по футболу будет будет доигран, и его возобновление намечено на 13 июня. Эта информация была подтверждена руководством Серии А, которое накануне сделало соответствующее заявление.
Текущий сезон чемпионата Италии по футболу будет будет доигран, и его возобновление намечено на 13 июня. Эта информация была подтверждена руководством Серии "А", которое накануне сделало соответствующее заявление.
26 мая между представителями всех 20 клубов лиги в режиме видеоконференции состоялось обсуждение текущей ситуации, по результатам которого они подтвердили план, принятый на предыдущем заседании 13 мая.
Таким образом, уже 13 июня в чемпионате Италии планируют доиграть перенесенные из-за пандемии матчи 25 тура: "Интер" — "Сампдория", "Аталанта" — "Сассуоло", "Торино" — "Парма" и "Верона" — "Кальяри".
А спустя неделю, 20 июня, ожидается проведение первого полноценного после паузы тура, где матчи будут проводить все команды и при равном количестве встреч. До завершения чемпионата командам останется провести 12 туров.
Окончательное утверждение возобновления Серии "А" состоится 29 мая, когда встречу проведут министр спорта Италии Винченцо Спадафора, Федерации футбола страны и руководство Серии "А".