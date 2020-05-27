Текущий сезон чемпионата Италии по футболу будет будет доигран, и его возобновление намечено на 13 июня. Эта информация была подтверждена руководством Серии А, которое накануне сделало соответствующее заявление.

Текущий сезон чемпионата Италии по футболу будет будет доигран, и его возобновление намечено на 13 июня. Эта информация была подтверждена руководством Серии "А", которое накануне сделало соответствующее заявление.26 мая между представителями всех 20 клубов лиги в режиме видеоконференции состоялось обсуждение текущей ситуации, по результатам которого они подтвердили план, принятый на предыдущем заседании 13 мая.Таким образом, уже 13 июня в чемпионате Италии планируют доиграть перенесенные из-за пандемии матчи 25 тура: "Интер" — "Сампдория", "Аталанта" — "Сассуоло", "Торино" — "Парма" и "Верона" — "Кальяри".А спустя неделю, 20 июня, ожидается проведение первого полноценного после паузы тура, где матчи будут проводить все команды и при равном количестве встреч. До завершения чемпионата командам останется провести 12 туров.Окончательное утверждение возобновления Серии "А" состоится 29 мая, когда встречу проведут министр спорта Италии Винченцо Спадафора, Федерации футбола страны и руководство Серии "А".