Открыть в Москве с 1 июня магазины промышленных товаров, а не только продуктовые, а также предприятий бытовых услуг - прачечные, ремонтные мастерские - предложил во время видеоконференции с президентом России Владимиром Путинам мэр столицы Сергей Собянин. В этой сфере работает более 300 тысяч человек.

Открыть в Москве с 1 июня магазины промышленных товаров, а не только продуктовые, а также предприятий бытовых услуг — прачечные, ремонтные мастерские — предложил во время видеоконференции с президентом России Владимиром Путинам мэр столицы Сергей Собянин. В этой сфере работает более 300 тысяч человек. Московский градоначальник подчеркнул, что в Москве предшествующие ослабления не привели к ухудшению эпидемической ситуации и не привели к росту заболеваемости коронавирусом COVID-19.Собянин добавил, что на работу дополнительно вышел в столице после майских праздников миллион человек, но одновременно были ужесточены санитарные требования к работодателям, а также введен масочно-перчаточный режим в метро, на транспорте, в магазинах, общественных местах. С 12 мая на 40% снизилось число тяжелых госпитализаций, на 40% снизилось и количество выявляемых ковидных пневмоний. Жесткие меры позволили улучшить эпидемичсескую ситуацию в мегаполисе.По мнению московского градоначальника надо в тестовом режиме разрешать и прогулки, пока в тестовом режиме, по очереди и графику – домами. Так будет неделя – другая. Это самое главное для граждан, подчеркнул мэр. Если снять ограничения на прогулки сразу. то Москва, по словам градоначальника, будет такой же многолюдной, как на первомайской манифестации.Кроме того, Собянин добавил, что в Москве создана крупная группировка медиков. Было выделено около 23 тысяч больничных коек, 5 тысяч обсерваторных мест и порядка 15 тысяч коек в специализированных центрах. Сейчас половина этих коек свободны, рассказал Собянин Путину на видеоконференции, которую транслировал телеканал "Россия 24"..Владимир Путин отметил, что ситуация с коронавирусом развивается позитивно, худших сценариев удалось избежать. При этом глава государства отметил, что он видел срывы и неизбежные мелкие сбои, которые происходили. Президент попросил Собянина, как главу рабочей группы Госсовета, оказать помощь регионам в преодолении пика эпидемической ситуации, которая складывается, например, в Дагестане.Путин высоко оценил достижения Москвы в борьбе с коронавирусной инфекцией."Каждый шаг продумывался. Вы действовали продуманно и что самое главное — на опережение", — подчеркнул Владимир Путин.Это, по его мнению, и позволило уже приступить к открытию предприятий и восстановлению экономики после режима самоизоляции.