Открыть в Москве с 1 июня магазины промышленных товаров, а не только продуктовые, а также предприятий бытовых услуг - прачечные, ремонтные мастерские - предложил во время видеоконференции с президентом России Владимиром Путинам мэр столицы Сергей Собянин. В этой сфере работает более 300 тысяч человек.
Открыть в Москве с 1 июня магазины промышленных товаров, а не только продуктовые, а также предприятий бытовых услуг — прачечные, ремонтные мастерские — предложил во время видеоконференции с президентом России Владимиром Путинам мэр столицы Сергей Собянин. В этой сфере работает более 300 тысяч человек. Московский градоначальник подчеркнул, что в Москве предшествующие ослабления не привели к ухудшению эпидемической ситуации и не привели к росту заболеваемости коронавирусом COVID-19.
Собянин добавил, что на работу дополнительно вышел в столице после майских праздников миллион человек, но одновременно были ужесточены санитарные требования к работодателям, а также введен масочно-перчаточный режим в метро, на транспорте, в магазинах, общественных местах. С 12 мая на 40% снизилось число тяжелых госпитализаций, на 40% снизилось и количество выявляемых ковидных пневмоний. Жесткие меры позволили улучшить эпидемичсескую ситуацию в мегаполисе.
По мнению московского градоначальника надо в тестовом режиме разрешать и прогулки, пока в тестовом режиме, по очереди и графику – домами. Так будет неделя – другая. Это самое главное для граждан, подчеркнул мэр. Если снять ограничения на прогулки сразу. то Москва, по словам градоначальника, будет такой же многолюдной, как на первомайской манифестации.
Кроме того, Собянин добавил, что в Москве создана крупная группировка медиков. Было выделено около 23 тысяч больничных коек, 5 тысяч обсерваторных мест и порядка 15 тысяч коек в специализированных центрах. Сейчас половина этих коек свободны, рассказал Собянин Путину на видеоконференции, которую транслировал телеканал "Россия 24"..
Владимир Путин отметил, что ситуация с коронавирусом развивается позитивно, худших сценариев удалось избежать. При этом глава государства отметил, что он видел срывы и неизбежные мелкие сбои, которые происходили. Президент попросил Собянина, как главу рабочей группы Госсовета, оказать помощь регионам в преодолении пика эпидемической ситуации, которая складывается, например, в Дагестане.
Путин высоко оценил достижения Москвы в борьбе с коронавирусной инфекцией.
"Каждый шаг продумывался. Вы действовали продуманно и что самое главное — на опережение", — подчеркнул Владимир Путин.
Это, по его мнению, и позволило уже приступить к открытию предприятий и восстановлению экономики после режима самоизоляции.