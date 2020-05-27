В интервью телеканалу CNN кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден назвал дураком действующего американского лидера Дональда Трампа, который, по его мнению, демонстрирует ложную мужественность.

В интервью телеканалу CNN кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден назвал дураком действующего американского лидера Дональда Трампа, который, по его мнению, "демонстрирует ложную мужественность" на фоне пандемии COVID-19, передает РИА Новости.Как отметила журналист телеканала, на церемонии по случаю Дня Поминовения Трамп проигнорировал ношение маски, в то время как на Байдене были маска и очки.По ее словам, позже Трамп ретвитнул фотографию Байдена в маске. Журналист считает, что Трамп таким образом принижает своего политического оппонента, выставляя ношение маски признаком слабости."Он дурак, абсолютный дурак. Президент должен руководить, а не заниматься глупостями и показывать ложную мужественность. Это стоит людям жизни", — сказал Байден в интервью телеканалу.Политический аналитик Брит Хьюм ранее разместил в Twitter фотографию Байдена, появившегося на церемонии по случаю Дня Поминовения в маске и очках, сопроводив ее комментарием: "Этим может объяснить, почему Трамп не любит носить маску на публике. Байден сегодня".Взаимные оскорбления уже давно не редкость в политических взаимоотношениях Байдена и Трампа. Так, например, действующий президент все чаще зовет своего соперника Спящим Джо. Впрочем, Байден и впрямь любит всхрапнуть на многочисленных предвыборных мероприятиях.Негативные высказывания и даже обзывательства это скорее норма во время предвыборной гонки в США. Людям, допустившим их в отношении оппонента, за это ничего не будет. Дело в том, что в Соединенных Штатах нет никаких ограничений по содержанию политической агитации. Оскорблять кандидатов-противников можно как хочешь и совершенно свободно. Единственный критерий — не отпугнуть избирателя, поэтому оскорблять стараются более изысканно, чем просто "сам дурак".А вот на какие деньги делается и транслируется политическая реклама — это очень важно. И за этим пристально следят многочисленные адвокаты и аудиторы, а также простые сторонники кандидатов в президенты США.