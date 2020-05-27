Коллекционеры и поклонники старинного оружия являются частыми посетителями аукционов, на которых выставляются образцы лучшего оружия старины. Эти люди готовы тратить миллионы на то, чтобы приобрести редкий экземпляр. Зачастую это оружие имеет интересную историю, так как оно принадлежало знаменитым историческим персонажам или использовалось в исторически значимых событиях.

Коллекционеры и поклонники старинного оружия являются частыми посетителями аукционов, на которых выставляются образцы лучшего оружия старины.Эти люди готовы тратить миллионы на то, чтобы приобрести редкий экземпляр. Зачастую это оружие имеет интересную историю, так как оно принадлежало знаменитым историческим персонажам или использовалось в исторически значимых событиях.Ниже мы расскажем о 10 самых дорогих образцах старинного холодного оружия.10. Японская катана периода Камакура XIII векаКатаны – традиционные мечи японских самураев, которые изготавливали из самых качественных материалов. Эти мечи считаются одними из самых острых и самых смертоносных.В 1992 году Уолтер Эймс Комптон продал свою коллекцию, состоящую из 1100 мечей, за $8 миллионов. Ему удалось продать всю коллекцию всего за один день. Самым дорогим образцом в его коллекции оказалась катана XIII века, которую приобрел анонимный коллекционер за $418 тысяч.9. Офицерская сабля адмирала НельсонаЭту саблю обнаружили в 2001 году вместе с различными документами, медалями и украшениями, принадлежавшими адмиралу.Адмирал был одним из самых знаменательных полководцев прошлого. Он участвовал в войнах с Наполеоном и был убит в 1805 году. Его сабля была продана за $541 720.8. Индийский клинок тальвар XVII векаЭтот изогнутый клинок использовался пехотинцами и кавалерийцами в прошлом. Один из образцов такого оружия был продан в 2007 году за $717 800 на аукционе Сотбис.Согласно историкам этот образец, украшенный золотыми лотусами и маками, был изготовлен в XVII веке.7. Охотничий нож императора ЦяньлунЦяньлун – шестой маньчжурский император династии Цин, правил с 1735 по 1796 годы. Принадлежавший ему охотничий нож – настоящее сокровище. Рукоять изготовлена из рога редкой антилопы, ножны изготовлены из рога носорога и украшены изображениями драконов.Нож был продан на аукционе Сотбис за $1,24 миллиона.6. Меч Улисса Гранта времен Гражданской войны в СШАВосемнадцатый президент США Улисс Грант получил этот меч в подарок от народа Кентукки в 1864 году.Меч изготовлен из чистого серебра и золота и украшен 26 алмазами. В 2007 году этот меч был продан на аукционе за $1,6 миллиона.5. "Жемчужина Востока""Жемчужина Востока" – так называется меч, созданный в 1966 году. Его создатель – Бастер Уоренски, который со временем стал одним из величайших производителей ножей в мире.Этот меч – настоящая жемчужина, так как его рукоять инкрустирована 153 изумрудами и 9 бриллиантами. Меч был продан за $2,1 миллиона.4. Кинжал Шах ДжаханаШах Джахан был пятым императором Великих Моголов, правившим с 1628 по 1658 годы. Император снискал известность благодаря масштабным архитектурным проектам, которые были реализованы во время его правления. Самая знаменитая постройка – Тадж-Махал. Принадлежавший ему кинжал был продан в Лондоне в 2008 году за $3,3 миллиона.3. Кинжал эпохи Насридов XV векаТакие кинжалы применялись в Европе в XV-XVI веках. Один из самых примечательных образцов такого оружия – кинжал с обоюдоострым лезвием и рукояткой в виде уха – был продан в 2010 году за $6 миллионов.2. Инкрустированная золотом сабля Наполеона БонапартаЭта сабля принадлежала Наполеону Бонапарту, он пользовался ею в битве при Маренго в 1800 году. Сабля считается достоянием нации, а значит, она не может покидать пределы Франции. Сабля была продана в 2007 году за $6,5 миллиона.1. Сабля Бао Тенг XVIII векаРукоять этой сабли выполнена из белого нефрита и украшена орнаментом из листьев и цветов. Считается, что сабля принадлежала императору Цяньлун.Впервые эта сабля была продана в 2006 году за $5,9 миллиона, а во второй раз она была продана за $7,7 миллиона, что и сделало это оружие самым дорогим в мире.