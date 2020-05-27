За период самоизоляции в стране заметно участились случаи мошенничества. Недобросовестные граждане используют самые разные способы и ловко обманывают людей.

За период самоизоляции в стране заметно участились случаи мошенничества.Недобросовестные граждане используют самые разные способы и ловко обманывают людей. Для юрлиц свои способы, сообщает "Россия 24".Например, мошенники звонят представителям бизнеса и говорят, что якобы будет проверка. Причем, представляются они при этом сотрудниками МЧС России, для убедительности. Застают растерявшихся предпринимателей врасплох и предлагают за деньги "решить все вопросы".Однако настоящие сотрудники МЧС просят граждан быть осторожнее и не вестись на подобное, тем более, мошенников можно проверить."Представляются очень профессионально, не подкопаешься. Поэтому наилучший способ — через Интеренет-порталы зайти на официальный сайт МЧС России. Все должностные лица — имена, фамилии, отчества указаны на этом портале вместе с телефонами. Есть "телефон доверия". Лучше всего позвонить на "телефон доверия" и сверить, есть ли такое лицо, в настоящий момент, где он находится, и осуществляет ли надзорные мероприятия в отношение такого или такого объекта. Эта информация открыта".