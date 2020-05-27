Исследователи отмечают, что спад на рынке ПК мог быть гораздо хуже, но массовый переход на дистанционную работу и обучение привел к росту спроса на ноутбуки и планшеты.

Мировые поставки персональных компьютеров, планшетов и смартфонов сократятся в этом году на 13,6% и составят 1,9 миллиарда штук, согласно последнему прогнозу аналитиков Gartner.Исследователи отмечают, что спад на рынке ПК, в частности, мог быть гораздо хуже, но массовый переход на дистанционную работу и обучение привел к росту спроса на ноутбуки и планшеты. Образовательные и государственные учреждения также увеличили расходы на закупку этих устройств.Ожидается, что в 2020 году поставки ПК снизятся на 10,5%. Прогнозируется, что поставки ноутбуков, планшетов и хромбуков в 2020 году будут снижаться медленнее, чем в целом по рынку ПК.В Gartner считают, что 48% сотрудников, скорее всего, будут работать дистанционно, по крайней мере, часть времени после спада пандемии, по сравнению с 30% до распространения коронавируса. В целом, работа на дому заставит IT-отделы закупать большее количество ноутбуков, планшетов и хромбуков, считают аналитики. Эта тенденция позволит офисным ноутбукам вытеснять настольные ПК до 2021-2022 годов, считают Gartner.Прогнозируется, что поставки мобильных телефонов снизятся на 14.6% в 2020 году, в то время как поставки смартфонов будут падать медленнее, на 13.7% в годовом исчислении, и достигнут 1,3 миллиарда штук в 2020 году.Использование мобильных телефонов для общения с коллегами, партнерами по работе, друзьями и семьями во время карантина увеличилось, но снижение доходов приведет тому, что меньшее число людей будут обновлять свои устройства. В результате срок службы телефона увеличится с 2,5 лет в 2018 году до 2,7 лет в 2020 году, заявили аналитики.Ранее ожидалось, что доступные телефоны с поддержкой сетей пятого поколения (5G) будут способствовать ускорению циклов замены старых гаджетов на новые, но этого не произойдет в текущем году. В настоящее время прогнозируется, что в 2020 году на телефоны 5G будет приходиться только 11% от общего объема поставок мобильных телефонов.Задержка с поставками некоторых флагманских телефонов с 5G все еще является проблемой, комментируют эксперты. Отсутствие географического покрытия 5G наряду с увеличением стоимости контракта на 5G-телефоны повлияет на выбор, заключают исследователи.В целом, расходы на гаджеты с 5G будут будут снижаться в большинстве регионов, за исключением Китая, где ожидается продолжение инвестиций в инфраструктуру 5G, что позволит провайдерам в Китае эффективно продавать телефоны с 5G.