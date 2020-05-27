Продление сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти будет пересматриваться уже через две недели, но настроения основных ее участников уже расходятся.

Продление сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти будет пересматриваться уже через две недели, но настроения основных ее участников уже расходятся.Изначально планировалось, что до июля нефтедобывающие страны будут проводить максимальное снижение добычи – почти на 10 миллионов баррелей, а затем до конца года несколько ослабят условия сделки: сокращение составит всего 8 миллионов баррелей.Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, Россия выступает за сохранение первоначальных условий, то есть готова несколько увеличить добычу с текущих уровней, а партнеры из ОПЕК, в частности Саудовская Аравия, выступают за сохранение текущих объемов извлекаемой нефти еще на два месяца.Стоит сказать, что информация о противоречиях в СМИ появляется практически перед каждой встречей ОПЕК+.Так или иначе, вполне возможно, что саудиты действительно хотят удерживать максимальные квоты, чтобы цены на нефть поднялись еще выше. Кроме того, стоит напомнить, что ОПЕК и сама Саудовская Аравия даже пошли на сокращение добычи сверх оговоренных условий.Цены на нефть с конца апреля начали восстанавливаться. Цена за баррель североморской смеси Brent приближалась к отметке $37, но пока не может преодолеть важный технический уровень $36,4.Тем не менее, несмотря на внушительный рост, текущие цены остаются крайне низкими, и вряд ли кого-то из нефтяных стран они устраивают.Мировая экономика постепенно выходит из ограничительного режима, но нет ясности, насколько все же восстановился спрос. Сейчас можно сказать одно – через две недели, когда страны ОПЕК+ снова соберутся для обсуждения сделки, рынок нефти может показать повышенную волатильность.