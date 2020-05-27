Крепкая дружба певца и генерального директора продюсерского центра Иосифа Пригожина вызвала подозрения. В последнее время Егор Крид и Стас Калинкин практически не расстаются.

Крепкая дружба певца и генерального директора продюсерскогоцентра Иосифа Пригожина вызвала подозрения. В последнее время Егор Крид и СтасКалинкин практически не расстаются.Приятель часто сопровождает 25-летнего вокалиста напубличных мероприятиях. Егор и Стас вместе отмечали прошлый Новый год, а затемпровели зимние каникулы в Дубае.Накануне Стасу Калинкину исполнилось 30 лет. В день рождениярядом с мужчиной был лучший друг Егор Крид. В четыре утра, во время вечеринки, приятелиустроили прямой эфир в "Инстаграм". Егор и Стас показали как весело им вместе.Близкое общение мужчин насторожило диванных экспертов. Сетевыеаналитики пришли к выводу, что менеджера и вокалиста связывает больше чемдружба. Тем более Калинкин и Крид уже давно не были замечены в отношениях сдевушками. Отметим, что слухи о нетрадиционной ориентации Егора Кридамуссируются уже давно. Между тем каких-либо доказательств гомосексуальностивокалиста нет.23 Мар 2019 в 9:01 PDTОтметим, что не так давно те же сетевые эксперты . Обывателям показалось, что вовремя исполнения номера между экс-возлюбленными пробежала искра. Фанаты решили, что артисты до сих пор испытывают друг к другу романтическиечувства.