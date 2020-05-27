Крепкая дружба певца и генерального директора продюсерского
центра Иосифа Пригожина вызвала подозрения. В последнее время Егор Крид и Стас
Калинкин практически не расстаются.
Крепкая дружба певца и генерального директора продюсерского
центра Иосифа Пригожина вызвала подозрения. В последнее время Егор Крид и Стас
Калинкин практически не расстаются.
Приятель часто сопровождает 25-летнего вокалиста на
публичных мероприятиях. Егор и Стас вместе отмечали прошлый Новый год, а затем
провели зимние каникулы в Дубае.
Накануне Стасу Калинкину исполнилось 30 лет. В день рождения
рядом с мужчиной был лучший друг Егор Крид. В четыре утра, во время вечеринки, приятели
устроили прямой эфир в "Инстаграм". Егор и Стас показали как весело им вместе.
Близкое общение мужчин насторожило диванных экспертов. Сетевые
аналитики пришли к выводу, что менеджера и вокалиста связывает больше чем
дружба. Тем более Калинкин и Крид уже давно не были замечены в отношениях с
девушками. Отметим, что слухи о нетрадиционной ориентации Егора Крида
муссируются уже давно. Между тем каких-либо доказательств гомосексуальности
вокалиста нет.
23 Мар 2019 в 9:01 PDT
Отметим, что не так давно те же сетевые эксперты . Обывателям показалось, что во
время исполнения номера между экс-возлюбленными пробежала искра. Фанаты решили, что артисты до сих пор испытывают друг к другу романтические
чувства.