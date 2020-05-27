Известный автогонщик и младший брат Михаэля Шумахера, Ральф Шумахер, пополнил свой гараж новенькой Нивой. Российский внедорожник будет перевозить вино.

Известный автогонщик и младший брат Михаэля Шумахера, Ральф Шумахер, пополнил свой гараж новенькой "Нивой". Российский внедорожник будет перевозить вино.Фотографии новенькой Lada 4x4 Taiga темно-серого цвета "Борнео" экс-пилот "Формулы-1" и DTM Ральф Шумахер регулярно публикует в своем Инстаграме.Российский внедорожник был приобретен у официального дилера в Германии за 12 590 евро и предназначен не только для поездок в загородный коттедж Ральфа, но и для доставки белого вина линейки Schumacher Wines, производством которого младший брат Михаэля занимается после завершения гоночной карьеры.Шумахер дооснастил свою "Ниву" внедорожным оборудованием, экспедиционным багажником, "зубастыми" шинами и специальным прицепом для перевозки вина, который может выполнять функцию "бара на колесах".В комментариях под фотографиями с Lada 4x4 Ральф Шумахер пишет, что очень доволен своим новым внедорожником. По словам Шумахера, "Нива" хоть и немного медлительная, зато это "классный автомобиль со своим характером".Отметим, что советский ВАЗ-2121, который затем стал Lada 4x4, заслужил авторитет в Европе за уникальное сочетание низкой цены, практичности и проходимости.