Москва полностью готова к репетиции Парада Победы, все организационно-технические мероприятия с военными выверены. Об этом заявил Сергей Собянин на рабочей встрече с Владимиром Путиным, сообщат телеканал Россия 24.

Москва полностью готова к репетиции Парада Победы, все организационно-технические мероприятия с военными выверены. Об этом заявил Сергей Собянин на рабочей встрече с Владимиром Путиным, сообщат телеканал "Россия 24".Напомним, традиционный торжественный проход по столице военнослужащих и военной техники 9 мая был отменен из-за эпидемии коронавируса COVID-19. Однако 26 мая президент распорядился начать подготовку к Параду, запланированному на 24 июня. В этот день 75 лет назад состоялось самое первое шествие солдат-победителей по Красной площади.Кроме того, Владимир Путин назвал сроки проведения памятной акции "Бессмертный полк" – 26 июля. Тогда же состоится и Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге.