Карантин в Москве, который действует до 31 мая, подходит к концу. Очевидно, все ограничения отменены не будут, однако от некоторых было предложено отказаться.

Карантин в Москве, который действует до 31 мая, подходит к концу. Очевидно, все ограничения отменены не будут, однако от некоторых было предложено отказаться.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 1 июня жители столицы смогут выходить на прогулки. Градоначальник понимает – для людей, которые провели несколько месяцев на карантине, очень важно получить возможность выйти из дома. Можно будет гулять по улицам, в парках и скверах, но с некоторыми ограничениями.Для властей это весьма непростое решение, отметил Собянин. "Мы предлагаем сделать это в тестовом режиме и сделать график", – пояснил он.Материал дополняется.