Москва с 1 июня переходит ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. О подробностях мэр столицы рассказал в блоге на своем персональном сайте.

Москва с 1 июня переходит ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. О подробностях мэр столицы рассказал в блоге на своем .К настоящему моменту в городе вернулось к работе более 300 крупных промышленных предприятий. Возобновлено строительство жилья, школ, детских садов и других объектов, отметил мэр."Одновременно мы ввели обязательные дополнительные санитарные требования к предприятиям и пассажирам общественного транспорта", – сообщил градоначальник.Этот шаг не привел к ухудшению эпидемиологической обстановки в городе, констатировал Собянин. Наоборот, обстановка в столице продолжает улучшаться: количество выявленных случаев коронавируса и внебольничной пневмонии снижается, выздоравливает гораздо больше людей, чем поступает на койки, констатировал мэр.Девять недель напряженной борьбы с эпидемией не прошли даром, удалось спасти тысячи жизней, отметил градоначальник. По его словам, наблюдается устойчивое снижение заболеваемости.В связи с этим Собянин объявил о ограничительных мер с 1 июня. В городе возобновится деятельность многих предприятий в сфере торговли и услуг. Москвичам, хоть и пока с ограничениями, но все же снова доступны длительные пешие прогулки и занятия спортом на свежем воздухе.Жители столицы снова смогут наслаждаться прогулками в городских парках и зеленых территориях. При этом необходимо не допустить риска заражения."Поэтому мы установили определенные правила совершения прогулок, а сам “прогулочный режим” вводится в порядке эксперимента – на две недели, с 1 по 14 июня 2020 года", – написал Сергей Собянин в своем личном блоге.Несмотря на успехи в борьбе с коронавирусом, необходимо по-прежнему проявлять максимальную осторожность. Поэтому самоизоляция в городе, пропускной режим и другие ограничительные меры .Кто может выходить на прогулки?Насладиться прогулками в любимых парках и скверах и заняться спортом могут все москвичи, в том числе старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями. Запрет сохраняется для больных коронавирусом, тех, у кого подозревают инфекцию, кто имеет признаки ОРВИ и кто живет вместе с ними.Пропуск для прогулок и занятий спортом получать не нужно. Он необходим лишь в том случае, если до парка, в котором хочется погулять, нужно ехать на общественном транспорте. В таком случае пропуск оформляется для личных целей и не чаще двух раз в неделю.Когда можно гулять?Для занятий спортом покидать жилище можно ежедневно, но только до 09:00. Время пеших прогулок – с 09:00 до 21:00 – два раза в будни и один в выходной день. Всего не более трех раз в неделю. График для жителей каждого дома опубликуют на сайте Mos.ru.Где гулять?На любых открытых пространствах – парки, скверы, улицы, природные территории. При этом рекомендованный радиус – не более двух километров от дома. В случае большого скопления людей доступ в те или иные локации может быть ограничен. Информация о загруженности каждого конкретного пространства будет доступна в "Яндексе".Во время прогулок нужно соблюдать социальную дистанцию. Лавочки, беседки, спортивные, детские площадки и другие элементы городской инфраструктуры пока будут закрыты.По словам Собянина, новые правила решают несколько задач: вернуть людям полноценные прогулки, не вводить новую разновидность цифровых пропусков и избежать большого скопления людей.Нужно ли брать документы?Сотрудники полиции и административно-технической инспекции Москвы будут следить за соблюдением "прогулочных слотов" выборочно. Во избежание недоразумений лучше иметь при себе паспорт и иные документы, которые подтверждают право проживания по конкретному адресу.А что с масками и перчатками?Средства индивидуальной защиты нужно носить обязательно, перчаточно-масочный режим в городе усиливается. Надевать их нужно выходя из дома, в том числе для прогулок и занятий спортом. На работе, в магазинах, аптеках, на транспорте и других местах скопления людей они также необходимы.Правила карантина в МосквеМожноНельзяГулять в разрешенные по графику часыВыходить на улицу без перчаток и масокПосещать парки, скверы и другие зеленые зоны городаПользоваться велопрокатомВыбирать машину в автосалонеПосещать некоторые салоны бытовых услугХодить не только в продуктовые магазиныПосещать ярмарки выходного дняПубликация от (@dniru) 9 Апр 2020 в 8:36 PDT