Власти Москвы готовы к проведению репетиции и последующему за ней параду Победы. Все организационные, технические мероприятия выверили с Министерством обороны, – сообщил мэр столицы ..

Власти Москвы готовы к проведению репетиции и последующему за ней параду Победы. "Все организационные, технические мероприятия выверили с Министерством обороны", – сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным.Напомним, торжественное мероприятие пройдет 24 июня. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что день проведения парада Победы может стать нерабочим. Уже известно, что Москву посетят президенты Казахстана, Молдавии, Абхазии.