При общении с водителем и проверке документов, полицейские обратили внимание, что пассажир транспортного средства заметно нервничает...

Сотрудники 7 ОСБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве задержали 46-летнего жителя Московской области по подозрению в покушении на дачу взятки в крупном размере и хранении наркотического вещества – марихуаны.В ходе несения службы на 7-м километре Рубёвского шоссе автоинспекторами был остановлен автомобиль такси. При общении с водителем и проверке документов, полицейские обратили внимание, что пассажир транспортного средства заметно нервничает и его поведение не соответствует складывающейся обстановке.Сотрудниками Госавтоинспекции было принято решение произвести визуальный осмотр транспортного средства, в ходе которого в ногах у взволнованного пассажира была обнаружена стеклянная банка с веществом растительного происхождения. После чего на место была вызвана следственно-оперативная группа, а данный гражданин задержан сотрудниками ДПС.Находясь в патрульном автомобиле, задержанный предложил сотруднику ГИБДД денежное вознаграждение за не привлечение его к ответственности. Мужчина был неоднократно предупрежден, что его действия незаконны и влекут за собой уголовную ответственность, однако проигнорировал данные требования и положил денежные средства в размере 165 тысяч рублей на переднюю консоль между автомобильных сидений.Для дальнейшего разбирательства гражданин был доставлен в ОМВД России по району Кунцево г. Москвы.Согласно проведенному исследованию, обнаруженное и изъятое вещество является марихуаной, общей массой свыше 190 граммов.Следственным управлением по ЗАО ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 291 УК РФ «Дача взятки».Следствием Отдела МВД России по району Кунцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве