В рамках профилактического мероприятия была проведена тщательная проверка соответствия автобусов требованиям безопасности...

Сотрудники ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве провели профилактическое мероприятие по пресечению нелегальных пассажирских перевозок автобусами.Мероприятие направлено на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров на коммерческой основе, соблюдение водителями автобусов ПДД РФ и проведение профилактической работы среди водителей организаций, предприятий и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров автомобильным транспортом.В рамках профилактического мероприятия силы сотрудников были направлены на более тщательную проверку соответствия автобусов требованиям безопасности. Полицейские проверили конструкции транспортного средства, исправность рулевого управления и тормозной системы, наличие и функционирование аварийных выходов, выявление неправомерных изменений конструкции ТС, а именно: изменений компоновки салона, количества пассажирских сидений, установки дополнительного оборудования.В ходе данного профилактического мероприятия нарушений не выявлено.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60