Осужденный на 22 года лишения свободы за разбой и двойное убийство женщины и ее внучки житель Красноярска увлекся религией и признался в преступлении, совершенном 18 лет назад.

Осужденный на 22 года лишения свободы за разбой и двойное убийство женщины и ее внучки житель Красноярска увлекся религией и признался в преступлении, совершенном в 2002 году.Мужчина, отбывающий наказание в колонии, расположенной в Свердловской области, испытал муки совести и решился рассказать о еще одном убийстве. Следственный комитет опубликовал видео с рассказом преступника о событиях 18-летней давности.По словам раскаявшегося мужчины, в 24-летнем возрасте он убил женщину, подвозившую его на своем автомобиле, которая рассказала своему попутчику, что везет с собой деньги, вырученные от продажи картошки.Узнав об этом, молодой человек, угрожая ножом, вынудил свою жертву свернуть в лес, где и задушил ее веревкой. Затем убийца забрал деньги, снял с тела золотую сережку и похитил из машины магнитолу.Автомобиль убитой нашли через несколько дней, а ее останки были обнаружены грибниками лишь спустя три года.Уголовное дело в отношении 42-летнего раскаявшегося преступника направлено в суд.