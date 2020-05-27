Сводная группа специалистов Министерства здравоохранения прибыла в Забайкалье из-за быстрого распространения COVID-19. Число инфицированных в регионе приблизилось к тысяче. На данный момент подтвержден 991 случай.

Сводная группа специалистов Министерства здравоохранения прибыла в Забайкалье из-за быстрого распространения COVID-19. Число инфицированных в регионе приблизилось к тысяче. На данный момент подтвержден 991 случай. За прошедшие сутки погибла 72-летняя женщина с подтверждённым диагнозом "коронавирус". Уточняется, что у нее были тяжелые сопутствующие патологии. В общей сложности выздоровели 447 пациентов - около половины, передает ГТРК "Чита".Мест в моностационаре, организованном на базе городской больницы №1, уже не осталось. В боевую готовность привели краевую клиническую инфекционную больницу. Пока она работает в качестве провизорного госпиталя. Сюда привозят всех больных с пневмонией из Читы и области, а также всех пожилых забайкальцев в тяжёлом состоянии.Сегодня в край прибыли специалисты Минздрава, по распоряжению руководителя ведомства Михаила Мурашко. Такое решение было принято из-за неблагоприятной обстановки на территории Забайкалья, связанной с быстрым распространением коронавируса."Ситуация стремительно меняется, коэффициент распространения вируса очень высокий - 1,46. Это указывает на то, что необходимо возвращать карантинные меры, в том числе в сфере торговли. Такое решение обусловлено тем, что индекс самоизоляции в регионе сейчас очень низкий — людей на улицах много. Кроме того, жители не соблюдают масочный режим, а на предприятиях не проводится дезинфекция", — заявила глава Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лапа.