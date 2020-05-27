Китайские специалисты определили наиболее комфортную температуру для распространения коронавируса COVID-19. Для этого они изучили данные о 3,75 миллиона случаев заражения по всему ..

Китайские специалисты определили наиболее комфортную температуру для распространения коронавируса COVID-19. Для этого они изучили данные о 3,75 миллиона случаев заражения по всему миру.Выяснилось, что в большинстве случаев люди заболевали, когда столбик термометра показывал от 5 до 15 градусов тепла. Кроме того, в более чем 73% случаев инфекция передавалась при влажности воздуха от 3 до 10 граммов на кубический метр.27 Май 2020 в 12:47 PDT