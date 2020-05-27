Союз биатлонистов России рекомендовал назначить Юрия Каминского старшим тренером мужской сборной России по биатлону. На должность наставника женской сборной рекомендован Михаил Шашилов.

Союз биатлонистов России рекомендовал назначить Юрия Каминского старшим тренером мужской сборной России по биатлону. На должность наставника женской сборной рекомендован Михаил Шашилов.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в СБР, на должности старших тренеров мужской и женской сборной выдвинуты Юрий Каминский и Михаил Шишилов. Обоим кандидатам предстоит пройти утверждение в министерстве спорта России.Изначально на должности тренеров были выдвинуты Роберт Кабуков и Владимир Королькевич, но их кандидатуры были отвергнуты главой СБР Владимиром Драчевым. Так же отклонена кандидатура Валерия Польховского на пост главного тренера сборной России.