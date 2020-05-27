Призываем жителей региона отдать свои голоса за владимирскую участницу, Анастасию Скрынову.

На сайте МВД России стартовало онлайн-голосование за лучшую работу Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа».Ежегодный Всероссийский конкурс детского творчества «Полицейский Дядя Степа» реализуется в преддверии Международного дня защиты детей с 2013 года и проходит при поддержке Общественного совета при МВД России.По условиям конкурса дети от 6 до 14 лет, используя различные материалы: гипс, пластилин, текстиль, глину, картон и т.д., изготавливали различные тематические поделки, посвящённые сотрудникам правопорядка.По сложившейся традиции объявление результатов будет приурочено к Международному дню защиты детей.Финальное голосование завершится 31 мая в 18.00 по московскому времени.Владимирскую область на конкурсе представляет «Полицейский дядя Степа», которого изготовила 9-летняя Анастасия Скрынова из города Александров. Она ждет нашей поддержки!