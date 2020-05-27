В среду депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, позволяющий студентам старших курсов преподавать в учебных заведениях.

В среду депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, позволяющий студентам старших курсов преподавать в учебных заведениях, передает "Интерфакс".Документом допускаются к преподаванию по дополнительным общеобразовательным программам студенты, начиная с третьего курса, по основным предметам — с четвертого курса.Закон отменяет требование о наличии полного среднего профессионального или высшего образования для всех преподавателей, "признанных аттестационной комиссией" и принятых на работу ранее.По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, данное решение принято, в том числе, с нехваткой педагогов, особенно в небольших городах и сельской местности.