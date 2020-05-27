Действующий чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри сообщил о своем согласии провести бой с бывшим абсолютным чемпионом мира в том же весе Майком Тайсоном.

Действующий чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри сообщил о своем согласии провести бой с бывшим абсолютным чемпионом мира в том же весе Майком Тайсоном.Накануне 53-летний "Железный Майк" заявил, что готов вернуться в боксерский ринг ради проведения нескольких выставочных боев. Фьюри признался, что его спрашивали о возможности проведения такого матча, и дал согласие. Однако самому британцу в это мало верится."Мне позвонили и спросили: "А хотел бы ты провести выставочный бой с Майком Тайсоном?" Я ответил: "Черт побери, да". Но на мой взгляд, ничего из этого не выйдет", — цитирует Фьюри BT Sport.Напомним, что в 2020 году планируется бой-реванш между Фьюри и Деонтея Уайлдера. Изначально он планировался на 18 июля, однако из-за пандемии его могут перенести на октябрь. Их предыдущий бой состоялся в феврале 2020 года.Майк Тайсон же свой предыдущий бой провел в 2005 году.