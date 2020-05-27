Советник президента нефтяной компании Лукойл Сергей Малюков скончался на 67-м году жизни после длительной борьбы с онкологией. Прощание с ним пройдет в ближайший четверг, 28 мая. Карьера ..

Советник президента нефтяной компании "Лукойл" Сергей Малюков скончался на 67-м году жизни после длительной борьбы с онкологией. Прощание с ним пройдет в ближайший четверг, 28 мая.Карьера Сергея Малюкова в "Лукойле" началась в 1995 году. С 2012 года он занимал пост руководителя службы внутреннего аудита организации. Через два года его освободили от должности из-за достижения пенсионного возраста, сообщает "".