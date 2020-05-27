Социальная сеть Twitter, которую долгое время критиковали за недостаточно активную борьбу с дезинформацией, впервые добавила уведомление с предложением получить факты к твиту президента США Дональда Трампа.

Социальная сеть Twitter, которую долгое время критиковали за недостаточно активную борьбу с дезинформацией, впервые добавила уведомление с предложением "получить факты" к твиту президента США Дональда Трампа.Кликнув на сопровождающееся синим восклицательным знаком уведомление, пользователь переходит на страницу с разбором утверждений главы государства о том, что голосование по почте на президентских выборах якобы приведет к махинациям. Там приводятся позиции ведущих американских СМИ по вопросу, а заявления президента названы "необоснованными".В своем ответном твите Трамп обвинил Twitter во вмешательстве в президентские выборы (они должны пройти в ноябре 2020 года), а проверившие факты в его утверждениях СМИ назвал "фейковыми новостями CNN" и "Amazon Washington Post" (газета действительно принадлежит владельцу Amazon Джеффу Безосу). По оценке президента США, добавив пометку к его твиту соцсеть "полностью ущемляет свободу слова".Ранее Twitter обязался чаще использоваться подобные предупреждающие отметки в твитах, которые вводят в заблуждение, либо информация в которых подвергается сомнению или не подтверждена. "В активных дискуссиях о спорных вопросах бывает полезно получить дополнительные сведения по теме из источников, заслуживающих доверия", — объяснили тогда свои планы представители интернет-сервиса.У Дональда Трампа более 80 миллионов подписчиков в Twitter. Президент США публикует иногда десятки твитов в день по самым разным вопросам. Ранее Twitter уже указывал на недостоверность публикуемой главой Белого дома информации, но это касалось лишь медиафайлов. В марте Трамп разместил видео, тенденциозно смонтированное из выступлений ведущего кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена.