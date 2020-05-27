Бойцы Ульяновского десантно-штурмового соединения смогли забросить в тыл условного противника огневой взвод гаубичной артиллерийской батареи. Уникальную операцию провели в рамках масштабных маневров Центр-2019, она внесена в книгу рекордов Вооруженных сил России.

Бойцы Ульяновского десантно-штурмового соединения смогли забросить в тыл условного противника огневой взвод гаубичной артиллерийской батареи. Уникальную операцию провели в рамках масштабных маневров "Центр-2019", она внесена в книгу рекордов Вооруженных сил России.Судя по фото, опубликованным пресс-службой военного ведомства, всего были переброшены три орудия. Их несли на внешней подвеске вертолеты Ми-8. Кроме того, на снимках видны транспортно-боевые Ми-24. Видимо, они прикрывали высадку артиллерии.Сейчас основная гаубица российских ВДВ – это 122-миллиметровая Д-30. Ее общая масса – 3,2 тонны, что позволяет перевозить орудие на военно-транспортном вертолете Ми-8. Он способен поднят на внешней подвеске до 4 тонн груза.Максимальная дальность стрельбы Д-30 – 15 километров, скорострельность – 5-8 выстрелов в минуту. Каждый осколочно-фугасный снаряд весит почти 22 килограмма.