Ураган в Новосибирской области обрушил частный жилой дом. От сильного ветра строение сложилось подобно карточному домику.

Ураган в Новосибирской области обрушил частный жилой дом. От сильного ветра строение сложилось подобно карточному домику.Ураганный ветер бушевал в регионе накануне. Пользователи группы "Новосибирская служба эвакуации АСТ-54" выложили в сеть фото, как в Тогучине ветром сложило одноэтажный дом.Напомним, мощный ураган обрушился на Сибирь. Под ударом оказались Томская и Новосибирская области. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду. Как передает ГТРК "Новосибирск", 26 мая в Новосибирске из-за разбушевавшегося ветра падали деревья, остановки и рекламные баннеры. Об урагане ещё за день до этого предупреждали сотрудники.Шквалистый ветер до 28 метров в секунду прошел в Свердловской области вечером в понедельник. В Екатеринбурге ветер повалил кран на строительной площадке. В результате погиб крановщик. Еще одного мужчину ударило железными воротами. В Арамили умер мужчина, на которого упала оторвавшаяся со здания кровля. В Полевском женщину убило упавшей веткой тополя.