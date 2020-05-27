27.05.2020

2020-05-27 16:40:03

Уровень самоизоляции во Владимирской области стабилизировался

Раньше он только снижался вплоть до докоронавирусных величин.

Во Владимире показатель самоизоляции составляет – 1,1 (вчера всего 0,9). А всю прошлую неделю этот показатель простоял на отметке 1,4 балла.

Лучше соблюдают самоизоляцию в Коврове – 1,2 и Муроме – 1, 5.

В целом же Владимирская область сидит дома немногим хуже, чем Москва, у нее – 1,8. Владимирские показатели и столичные становятся все ближе друг к другу.

В Нижнем Новгороде — 1,2, в Рязани 1,1, в Иванове — меньше всех — всего 1 балл.

«На улице очень много людей. Оставайтесь дома», - предупреждает Яндекс. Интерактивная карта онлайн показывает,насколько хорошо жители соблюдают режим.