Футбольные аналитики из Англии провели исследование с целью выявления самого ненавистного клуба страны. За основу было взято количество кричалок, направленных болельщиками против конкретной команды.

Футбольные аналитики из Англии провели исследование с целью выявления самого ненавистного клуба страны. За основу было взято количество кричалок, направленных болельщиками против конкретной команды.В результате исследования порталом English Football Statistician выяснилось, что больше всего в Англии не любят команду не премьер-лиги, а Чемпионшипа — второго по силе футбольного дивизиона страны. Им стал "Лидс Юнайтед", на данный момент возглавляющий таблицу турнира.Команде из Йоркшира было "посвящено" 117 песнопений болельщиков других команд. "Лидс" стал безоговорочным лидером рейтинга, имея большой отрыв от занявшего вторую строчку "Ливерпуля". Нынешний лидер АПЛ слышал в свой адрес 50 кричалок. Тройку замкнул лондонский "Тоттенхэм" (42).В десятку также вошли "Манчестер Сити" (39), "Сандерленд" (35), "Манчестер Юнайтед" (34), "Ньюкасл" (33), "Челси" (29), "Бирмингем" (25) и лондонский "Арсенал" (21).