Установлено, что злоумышленники хранили свертки с мефедроном в автомобиле для дальнейшего сбыта...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Красносельскому району задержали двоих мужчин, подозреваемых в покушении на сбыт около 255 граммов наркотического средства – мефедрона», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В полицию поступила информация о том, что на Верхней Красносельской улице в автомобиле «Киа Рио» находятся граждане, которые занимаются распространением наркотических средств.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по вышеуказанному адресу задержали подозреваемых – 32-летнего и 31-летнего жителей Подмосковья. У задержанных изъято 73 свертка с порошкообразным веществом белого цвета. Согласно справке об исследовании оно содержит в своем составе наркотическое средство – мефедрон, общей массой 254,4 грамм.Установлено, что злоумышленники хранили наркотики в автомобиле для дальнейшего сбыта.Следствием ОМВД России по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60