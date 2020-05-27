В Дагестане военные развернули ещё один полевой госпиталь для лечения больных коронавирусом. Площадку заранее подготовили подразделения Южного округа.

В Дагестане военные развернули ещё один полевой госпиталь для лечения больных коронавирусом. Площадку заранее подготовили подразделения Южного округа.Медицинский центр в поселке Ботлих рассчитан на 100 коек; работают пять отделений и лаборатория для диагностики. Есть вся необходимая медтехника: аппараты ИВЛ, УЗИ, рентген, анализаторы крови и мониторы интенсивного наблюдения пациентов.Мобильную клинику показали главе республики Владимиру Васильеву: "Мы получили мощную поддержку, которая позволяет нам рассчитывать на то, что мы сможем более активно, если это понадобится, использовать коечный фонд"."Что очень важно, прибыли 135 военных специалистов, в их числе врачи, средний медицинский персонал и санитары. То есть это полностью самодостаточная единица, которая уже работает у нас в двух районах, в том числе и в горном", — сказал он.По его словам, на этом фоне наблюдается положительная динамика.Это уже второй многопрофильный госпиталь в поселке. Первый, тоже на 100 коек, военные Западного округа развернули на днях. Он уже принимает пациентов с признаками инфекции.Помочь Дагестану справиться с коронавирусом поручил президент России. В региональном Роспотребнадзоре говорят, что за неделю ситуация улучшилась, темп прироста заболеваемости снизился в восемь раз.В созданных силами Минобороны медцентрах помощь получают сейчас и военные, и гражданское население. Таких многофункциональных центров 16, они расположены в 15 регионах страны. Работу обеспечивают 400 военных врачей, а также средний и младший медперсонал. Госпитали оснащены современным оборудованием. Созданы все условия для раздельного пребывания пациентов. В боксах размещают по одному или по двое.