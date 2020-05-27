В Испании число жертв коронавируса превысило 27 тысяч. В стране начался траур по погибшим. Тем временем, в испанской столице суд расследует действия органов власти в начале эпидемии. В соседней же Португалии запасаются аппаратами ИВЛ.

В Испании число жертв коронавируса превысило 27 тысяч. В стране начался траур по погибшим. Тем временем, в испанской столице суд расследует действия органов власти в начале эпидемии. В соседней же Португалии запасаются аппаратами ИВЛ.Громкие заголовки испанской прессы. Суд начинает расследовать действия или бездействие правительства Мадрида. Речь о женской демонстрации в самом центре, которая собрала сотни тысяч человек 8 марта. В то время вирус, по данным ученых и врачей, в Испании уже был. А спустя всего лишь неделю из-за количества заболевших, давления на медицину ввели режим чрезвычайного положения.Специальный доклад в суд подготовила гражданская гвардия, один из полковников которой демонстративно ушел в отставку. Испанская пресса проводит расследование. Сам доклад полностью не публикуется. Он пока еще документ судебного следствия.Тем временем у здания Конгресса депутатов в день, когда собирается совет министров, митинг устраивают рестораторы, в том числе знаменитых заведений со звездой Мишлен. Многие из-за новых требований коронавирусной безопасности не открылись. Правда, сами митинги проходят с нарушением социальной дистанции. А во время требований протестующие снимают маски, ведь читать манифест неудобно.Чего не скажешь о врачах. Их протест на безопасной дистанции при минимальном контакте. Требуют разобраться, почему многие клиники оказались приватизированы, а во время эпидемии помогать государству сначала отказывались.В соседней Португалии такого масштабного кризиса нет. Но дополнительно страна приобретает аппараты искусственной вентиляции легких."К нам прибыли 60 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые имеют решающее значение для реагирования в отделениях интенсивной терапии. И да, очень важное замечание. Свобода -это не расслабление. Это не забыть про ответственность. Наш долг — защищать себя и других", — говорит государственный секретарь по вопросам здравоохранения Антонио Ласерда Салес.Это главный секретарь здравоохранения по поводу послаблений. В Португалии они более существенные. Но вот пожилые жители отдаленных деревушек, где даже не было своего салона красоты, в большие города не спешат, опасаясь вируса. Специальный мобильный салон приезжает прямо к ним, соблюдая меры безопасности.Многие рестораны во Франции взяли паузу. Как правило, дорогие морепродукты постановлялись заезжим небедным туристам. Сейчас их нет. В итоге без работы чуть не остались местные рыболовы. Частично спасает теперь доставка некоторым французским клиентам товара до дома.Это очередь в одном из церковных приходов в Барселоне. Сюда одни приносят гуманитарную помощь, другие выстраиваются в очередь, чтобы ее забрать. Истории очень похожи.Барселона остается полностью изолированным от внешнего мира городом как минимум до 1 июня. Покидать пределы столицы Каталонии можно только в случае крайней необходимости.Когда точно исчезнут эти ограждения, разрешат загорать и купать — точных данных нет. Ситуация настолько непредсказуема, что постоянно меняется, в том числе в зависимости от территории. Единственное, что сегодня точно начнет действовать на территории всей страны — это национальный траур. Самый долгий в современной истории Испании — 10 дней.