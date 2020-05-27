В Испании число жертв коронавируса превысило 27 тысяч. В стране начался траур по погибшим. Тем временем, в испанской столице суд расследует действия органов власти в начале эпидемии. В соседней же Португалии запасаются аппаратами ИВЛ.
В Испании число жертв коронавируса превысило 27 тысяч. В стране начался траур по погибшим. Тем временем, в испанской столице суд расследует действия органов власти в начале эпидемии. В соседней же Португалии запасаются аппаратами ИВЛ.
Громкие заголовки испанской прессы. Суд начинает расследовать действия или бездействие правительства Мадрида. Речь о женской демонстрации в самом центре, которая собрала сотни тысяч человек 8 марта. В то время вирус, по данным ученых и врачей, в Испании уже был. А спустя всего лишь неделю из-за количества заболевших, давления на медицину ввели режим чрезвычайного положения.
Специальный доклад в суд подготовила гражданская гвардия, один из полковников которой демонстративно ушел в отставку. Испанская пресса проводит расследование. Сам доклад полностью не публикуется. Он пока еще документ судебного следствия.
Тем временем у здания Конгресса депутатов в день, когда собирается совет министров, митинг устраивают рестораторы, в том числе знаменитых заведений со звездой Мишлен. Многие из-за новых требований коронавирусной безопасности не открылись. Правда, сами митинги проходят с нарушением социальной дистанции. А во время требований протестующие снимают маски, ведь читать манифест неудобно.
Чего не скажешь о врачах. Их протест на безопасной дистанции при минимальном контакте. Требуют разобраться, почему многие клиники оказались приватизированы, а во время эпидемии помогать государству сначала отказывались.
В соседней Португалии такого масштабного кризиса нет. Но дополнительно страна приобретает аппараты искусственной вентиляции легких.
"К нам прибыли 60 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые имеют решающее значение для реагирования в отделениях интенсивной терапии. И да, очень важное замечание. Свобода -это не расслабление. Это не забыть про ответственность. Наш долг — защищать себя и других", — говорит государственный секретарь по вопросам здравоохранения Антонио Ласерда Салес.
Это главный секретарь здравоохранения по поводу послаблений. В Португалии они более существенные. Но вот пожилые жители отдаленных деревушек, где даже не было своего салона красоты, в большие города не спешат, опасаясь вируса. Специальный мобильный салон приезжает прямо к ним, соблюдая меры безопасности.
Многие рестораны во Франции взяли паузу. Как правило, дорогие морепродукты постановлялись заезжим небедным туристам. Сейчас их нет. В итоге без работы чуть не остались местные рыболовы. Частично спасает теперь доставка некоторым французским клиентам товара до дома.
Это очередь в одном из церковных приходов в Барселоне. Сюда одни приносят гуманитарную помощь, другие выстраиваются в очередь, чтобы ее забрать. Истории очень похожи.
Барселона остается полностью изолированным от внешнего мира городом как минимум до 1 июня. Покидать пределы столицы Каталонии можно только в случае крайней необходимости.
Когда точно исчезнут эти ограждения, разрешат загорать и купать — точных данных нет. Ситуация настолько непредсказуема, что постоянно меняется, в том числе в зависимости от территории. Единственное, что сегодня точно начнет действовать на территории всей страны — это национальный траур. Самый долгий в современной истории Испании — 10 дней.