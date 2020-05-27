Первый пляж открыли в Красноярском крае. Он расположен на озере Семирадское. Объект полностью подготовлен согласно требованиям безопасности. Он оснащен необходимым спасательным оборудованием и информационными стендами. Все санитарные правила соблюдены.

Первый пляж открыли в Красноярском крае. Он расположен на озере Семирадское. Объект полностью подготовлен согласно требованиям безопасности. Он оснащен необходимым спасательным оборудованием и информационными стендами. Все санитарные правила соблюдены, передает ГТРК "Красноярск".Отметим, что в регионе продолжает действовать масочный режим и режим самоизоляции. О том, какие требования нужно соблюдать отдыхающим, пока ничего неизвестно. В любом случае, в край идет похолодание — ожидаются дожди, а температура не будет превышать отметку в 15 градусов.Напомним, за прошедшие сутки в Красноярском крае зафиксировано 148 новых случаев заражения COVID-19, большая часть заболевших находится в Красноярске — 114 человек. Общее число инфицированных выросло до 3558. Скорость прироста в регионе все еще остается высокой — 4,3% в день. За весь период вылечились 755 пациентов. 786 жителей остаются под наблюдением врачей.