Два человека погибли во время урагана в Мариинском районе Кемеровской области - сильнейший ветер повалил на рабочих стену зернохранилища. От деревни Константиновка остались одни воспоминания, очевидцы сняли на видео последствия разгула стихии.

Два человека погибли во время урагана в Мариинском районе Кемеровской области — сильнейший ветер повалил на рабочих стену зернохранилища. От деревни Константиновка остались одни воспоминания, очевидцы сняли на видео последствия разгула стихии.Порывы ветра в поселении достигали 28 метров в секунду. В поселении не осталось ни одного уцелевшего дерева, столбы ветер сложил рядками, а 18 из 31 дома полностью разрушил. Остальные остались без крыш, окон и дверей."Деревни нет. Фуру перевернуло. Это вообще атас. Всю деревню сдуло", — говорит один из очевидцев разгула стихии.В Константиновке же обрушилась и стена зернохранилища, которая придавила троих рабочих. Спасти удалось только одного, сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.Всего в регионе из-за непогоды оказались повреждены 147 домов и 25 машин, ветер повалил более 300 деревьев.