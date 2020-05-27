В Москве двое мужчин попытались ограбить пассажира метро. Инцидент произошел в переходе станции Нижегородская. По предварительной версии, пьяные злоумышленники подошли к незнакомцу и ..

В Москве двое мужчин попытались ограбить пассажира метро. Инцидент произошел в переходе станции "Нижегородская".По предварительной версии, пьяные злоумышленники подошли к незнакомцу и нанесли ему несколько ударов в область головы, после чего попытались отобрать наручные часы и мобильный телефон. Происходящее заметили сотрудники полиции. Они оперативно задержали преступников и доставили в отделение.Как оказалось, в прошлом мужчины уже были судимы. В отношении правонарушителей возбудили уголовное дело. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.