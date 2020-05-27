Несмотря на постепенное смягчение ограничений, для передвижения по Москве на автомобиле или общественном транспорте по-прежнему требуются цифровые пропуска. С сегодняшнего дня порядок их получения и использования изменился.

Несмотря на постепенное смягчение ограничений, для передвижения по Москве на автомобиле или общественном транспорте по-прежнему требуются цифровые пропуска. С сегодняшнего дня порядок их получения и использования изменился.С 27 мая на территории Москвы будут действовать только московские цифровые пропуска, которые оформлены для передвижения по столице. Пропуска, полученные для Московской области и действовавшие в рамках "роуминга", отныне недействительны. В самом Подмосковье пропускной режим, напомним, уже отменили.Таким образом, автомобилистам из Подмосковья и других регионов необходимо оформить новый цифровой пропуск для Москвы - разовый, рабочий либо служебный, а также внести в него госномер машины, который будет закреплен за человеком.Пассажирам общественного транспорта необходимо указать номер транспортной карты "Тройка" и "Стрелка", либо социальной карты. Оформить электронный документ нужно, минимум, за 5 часов до начала поездки, а проверять желательно перед каждой поездкой. Наличие закрепленных за автомобилями пропусков контролируют более 2,5 тысяч дорожных камер - штраф составляет 5000 рублей.Как и раньше, получить цифровой пропуск для Москвы можно на портале mos.ru, по СМС на номер 7377 или по телефону единой справочной службы +7 (495) 777-77-77. Проверить свой пропуск тоже несложно опять же на на портале mos.ru или с помощью Telegram-бота "Проверка АВТОпропуска".