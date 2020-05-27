Более 2,5 тысяч дорожных камер в Москве следят за соблюдением автомобилистами пропускного режима. Тысячи водителей уже успели получить крупные штрафы, однако многие из них уже отменили — как минимум, тем, кто передвигался без пропуска неумышленно.

Более 2,5 тысяч дорожных камер в Москве следят за соблюдением автомобилистами пропускного режима. Тысячи водителей уже успели получить крупные штрафы, однако многие из них уже отменили - как минимум, тем, кто передвигался без пропуска неумышленно.Ошибки при вводе госномера автомобиля для привязки к цифровому пропуску стали одной из распространенных причин получения 5-тысячных штрафов. Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов сообщил, что Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) с 14 мая уже отменила 3471 такой штраф, передает "Интерфакс". За один только вчерашний день было аннулировано 451 постановление.Правда, есть важный нюанс: для отмены штрафа, полученного из-за ошибки в номере, автовладелец должен самостоятельно его обжаловать. Это можно сделать удаленно с помощью специального сервиса на городских порталах mos.ru или avtokod.mos.ru."Еще раз подчеркну, никакой цели собрать больше штрафов у нас нет. Заявление на отмену можно заполнить и отправить в электронном виде, чтобы никуда не ходить", - уточнил Ликсутов.Напомним, что с 27 мая на территории Москвы изменились правила пропускного режима: теперь в столице действуют только московские цифровые пропуска. Пропуска, полученные для Московской области с помощью электронных сервисов Подмосковья, отныне недействительны.