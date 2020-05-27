Регистратор московского водителя, сбившего пешехода, перебегающего дорогу, снял ДТП на видео. Виновник аварии, не смотря на сильный удар, тут же вскочил на ноги и скрылся.

Регистратор московского водителя, сбившего пешехода, перебегающего дорогу, снял ДТП на видео. Виновник аварии, несмотря на сильный удар, тут же вскочил на ноги и скрылся.Инцидент произошел на улице Юных Ленинцев во вторник, 26 мая. По словам владельца автомобиля, в результате столкновения были помяты капот, дверь и крыло, а также разбито лобовое стекло. Информация о состоянии убежавшего пешехода не поступала.