В Москве возбуждено уголовное дело в отношении безработного приезжего с коронавирусом, заразившего несколько постояльцев хостела.

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении безработного приезжего с коронавирусом, заразившего несколько постояльцев хостела, передает "Интерфакс".Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России, 40-летний безработный приезжий мужчина был некоторое время назад госпитализирован с положительным результатом исследования на наличие COVID-19. Так как его состояние позволяло продолжить лечение по месту проживания, он добровольно подписал согласие на продолжение лечения и соблюдение режима самоизоляции вне лечебного учреждения, указав недостоверные сведения об адресе фактического проживания.Выписавшись, мужчина приехал в общежитие, расположенное на Рязанском проспекте, не сообщив о своем состоянии администрации. Через некоторое время с положительным результатом на коронавирус были госпитализированы еще несколько постояльцев.Нарушителю карантинного режима избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.