С 27 мая все москвичи могут сделать бесплатный тест на антитела к коронавирусу, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. Анализ покажет, переболел ли человек этой инфекцией или нет, и поможет выявить бессимптомных носителей.

С 27 мая все москвичи могут сделать бесплатный тест на антитела к коронавирусу, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. Анализ покажет, переболел ли человек этой инфекцией или нет, и поможет выявить бессимптомных носителей.Записаться на тестирование можно только дистанционно через портал mos.ru в ближайший к вашей поликлинике пункт сдачи."Для этого мы на базе 30 московских поликлиник открыли точки забора крови. Записаться на прохождение бесплатного тестирования можно только в электронном виде. Предварительно запись открывается на 14 дней вперед", — сообщила Анастасия Ракова, заместитель мэр Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития.Предварительную запись организовали, чтобы избежать очередей. На входе всем будут измерять температуру, выдавать маски, перчатки и бахилы. Специально готовиться к сдаче крови не требуется. Необходимо взять с собой паспорт и полис ОМС. Результаты появятся в электронной медицинской карте в течение трех дней. Жители также получат подробную расшифровку всех показателей и памятку с правилами на случай, если тест на скрытое носительство окажется положительным. Московские поликлиники ежедневно готовы проводить до 5 тысяч таких исследований.