В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в краже из гаража.

7 мая текущего года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский» обратилась 45-летняя жительница города Муром, которая сообщила о хищении из ее гаража мотоблока и фрезы. Материальный ущерб, причиненный злоумышленником, составил более 20 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался безработный, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 26-летний местный житель. Полицейские выяснили, что молодой человек был ранее знаком с потерпевшей и знал, что находится в ее гараже. Спилив навесной замок на воротах, он проник внутрь и похитил мотоблок и фрезы к нему. Задержанный дал признательные показания. Похищенное имущество было изъято и в ближайшее время будет возвращено законной владелице.Следственным отделом МО МВД России «Муромский» в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище). Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.