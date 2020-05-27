В музее на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме нашли тайник с вещами, принадлежавшими узникам. Там обнаружили металлические предметы, которые использовались в повседневной жизни: элементы столовых приборов, куски проволоки и гвозди.

В музее на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме нашли тайник с вещами, принадлежавшими узникам. Там обнаружили металлические предметы, которые использовались в повседневной жизни: элементы столовых приборов, куски проволоки и гвозди.Как сообщили в пресс-службе музея, тайник был обнаружен в дымоходе барака номер 17 во время работ по консервации. Там отметили, что подобные предметы "рассказывающие о людях и их трагических историях", обнаруживаются на территории бывшего лагеря постоянно.В последнем из найденных тайников хранились около двух сотен предметов. Предполагается, что они были взяты со склада, где узники занимались сортировкой вещей, отобранных у прибывавших в лагерь евреев.Куратор музейной коллекции Эльжбета Кайзер отметила, что эти вещи вряд ли были связаны с подготовкой побега."Мы не обнаружили никаких следов преднамеренной адаптации этих предметов к выполнению какой-либо другой функции, например, заострения, – рассказала она. – Но мы знаем из многих источников, что узники часто использовали тайники такого типа для обычных предметов".Во время аналогичных работ в блоке номер 14 были найдены такие же предметы – фрагменты ложек и вилок, обувь, кошельки. Под полом в блоке 27 обнаружился тайник, где хранились нашивки узников. Попадаются и единственные в своем роде находки, например, медный медальон в виде четырехлистного клевера с зеленой эмалью или кусок кости, на которой неизвестный умелец вырезал крест. Эти предметы были обнаружены в бараке номер 26.В годы Второй мировой войны в концлагере Аушвиц-Биркенау нацистами были уничтожены от полутора до двух миллионов человек – евреев, советских военнопленных, поляков и других. Лагерь был освобожден Красной армией 27 января 1945 года.