В Омске местные жители выловили из реки труп новорожденного. На теле ребенка признаков насильственной смерти обнаружено не было, передает . Труп отравили в морг для проведения ..

В Омске местные жители выловили из реки труп новорожденного. На теле ребенка признаков насильственной смерти обнаружено не было, передает .Труп отравили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Они устанавливают причину смерти ребенка и личность матери.