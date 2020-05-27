В Оренбургской области найдена потерявшаяся 7-летняя девочка. В настоящее время она уже дома в семье, угрозы здоровью нет.

В Оренбургской области найдена потерявшаяся 7-летняя девочка. В настоящее время она уже дома в семье, угрозы здоровью нет.Сообщение о пропаже ребенка поступило в полицию Адамовского района накануне. Родители, уехав по делам, оставили семилетнюю дочь со старшими братом и сестрой дома. В процессе общения дети что-то не поделили, младшая обиделась и ушла на улицу.Вернувшиеся домой родственники забили тревогу. Они выдвинулись на поиски, но девочку не нашли. Тогда было принято решение обратиться в правоохранительные органы.Как информирует ГТРК "Оренбург", к поискам ребенка подключили весь личный состав полиции и добровольцев из числа местных жителей. Девочку нашли в овраге, куда она решила спрятаться от обидчиков. Но она не учла бурную растительность, и довольно скоро просто заблудилась в зарослях.Сотрудники полиции обращаются к родителям — в период эпидемии надо быть внимательнее к детям, обращать внимание на настроение, на круг общения. Если ребенок вовремя не вернулся домой, не стоит организовывать самостоятельные поиски, лучше сразу заявить в отделение полиции.