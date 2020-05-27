В Орле произошло обрушение крыши спортзала. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. На место происшествия прибыл глава Орловской области.

В Орле произошло обрушение крыши спортзала. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. На место происшествия прибыл глава Орловской области.Обрушение произошло в пристройке между двумя домами по Наугорскому шоссе, где располагался старый спортзал. Во время подготовки к капремонту зданий специалисты выявили дефект каменной кладки.В настоящий момент сотрудники МЧС приступили к работе на месте происшествия. Также туда отправилась съемочная группа ГТРК "Орел". Причины ЧП устанавливаются.