В Орле произошло обрушение крыши спортзала. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. На место происшествия прибыл глава Орловской области.
В Орле произошло обрушение крыши спортзала. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. На место происшествия прибыл глава Орловской области.
Обрушение произошло в пристройке между двумя домами по Наугорскому шоссе, где располагался старый спортзал. Во время подготовки к капремонту зданий специалисты выявили дефект каменной кладки.
В настоящий момент сотрудники МЧС приступили к работе на месте происшествия. Также туда отправилась съемочная группа ГТРК "Орел". Причины ЧП устанавливаются.