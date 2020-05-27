В Санкт-Петербурге от коронавируса скончалась беременная женщина, зараженная коронавирусом. Ребенка также не удалось спасти. Женщина была мигранткой и не состояла на учете по беременности.

В Санкт-Петербурге от коронавируса скончалась беременная женщина, зараженная коронавирусом. Ребенка также не удалось спасти.Главный врач роддома № 18 Галина Гриненко рассказала, что у некоторых зараженных разворачивается клиническая картина средней и тяжелой степени, а кто-то остается бессимптомным носителем вируса. "У этой женщины была яркая клиническая картина", — сказала главврач ТАСС. Причины смерти выясняет городская врачебная комиссия.Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии городского комитета по здравоохранению Виталий Беженарь уточнил, что умершая женщина была мигранткой. Она не состояла на учете и не была под наблюдением врачей в течение беременности.По последним данным, в Петербурге выявили 14 463 случая заражения COVID-19. Город находится на третьем месте среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 4 458 человек, скончались 158. В городе действует два медцентра, которые занимаются беременными женщинами с коронавирусом.На прошлой неделе губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что пока смягчение ограничений, связанных с COVID-19, невозможно.