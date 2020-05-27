В подмосковных Химках угнали скоростной велосипед, предназначенный для соревнований на асфальтированных дорогах. Пропажу оценили в 400 тысяч рублей. Двухколесного коня похитили из ..

В подмосковных Химках угнали скоростной велосипед, предназначенный для соревнований на асфальтированных дорогах. Пропажу оценили в 400 тысяч рублей.Двухколесного "коня" похитили из подъезда жилого дома на улице 9 мая. Он принадлежал членам одной из спортивных организаций. Угонщик вскоре был найден. Им оказался 20-летний житель Москвы, за спиной у которого уже были судимости. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.