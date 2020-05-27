Мир с нетерпением ждет появления вакцины от коронавируса. Разработкой лекарства занимаются ученые многих стран. Впечатляющих результатов достигли российские исследователи. Глава Роспотребнадзора Анна Попова анонсировала скорое появление спасительного препарата.

Мир с нетерпением ждет появления вакцины от коронавируса. Разработкой лекарства занимаются ученые многих стран. Впечатляющих результатов достигли российские исследователи. Глава Роспотребнадзора Анна Попова анонсировала скорое появление спасительного препарата.Для разработки лекарства от COVID-19 нужно "еще немного времени", рассказала глава ведомства. "Я абсолютно уверена, что это произойдет достаточно скоро", – заявила Попова.Принятые меры для борьбы с коронавирусом меры оправдали себя, необходимо поддержать достигнутый успех, сказала глава ведомства в интервью "Комсомольской правде". В отличие от некоторых стран, Россия потратила два с половиной месяца не зря, констатировала она.Попова напомнила, что смертность от коронавируса удалось удержать на низком уровне. Врачам не пришлось выбирать, кого класть на аппарат ИВЛ, а кого оставить без помощи, отметила руководитель ведомства.В ближайшее время можно ждать позитивных изменений в борьбе с коронавирусом в России, считает Попова. "Мы уже сегодня умеем защититься, мы уже сегодня знаем, какие меры предпринять, чтобы не заболеть", – рассказала чиновник.Напомним, что вакцину от коронавируса в России уже испытали на людях. Добровольцами стали сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.Вакцина достигла своей цели – создала в организме испытуемах иммунитет к коронавирусу, сообщил в беседе с "Интерфакс" директор центра Александр Гинцбург. Побочных эффектов ученые не обнаружили.за последние сутки обнаружен у 8 338 человек. Число заболевших COVID-19 в нашей стране превысило 370 тысяч человек, более 142 тысяч вылечились.31 Мар 2020 в 6:26 PDT