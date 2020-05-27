Мир с нетерпением ждет появления вакцины от коронавируса. Разработкой лекарства занимаются ученые многих стран. Впечатляющих результатов достигли российские исследователи. Глава Роспотребнадзора Анна Попова анонсировала скорое появление спасительного препарата.
Мир с нетерпением ждет появления вакцины от коронавируса. Разработкой лекарства занимаются ученые многих стран. Впечатляющих результатов достигли российские исследователи. Глава Роспотребнадзора Анна Попова анонсировала скорое появление спасительного препарата.
Для разработки лекарства от COVID-19 нужно "еще немного времени", рассказала глава ведомства. "Я абсолютно уверена, что это произойдет достаточно скоро", – заявила Попова.
Принятые меры для борьбы с коронавирусом меры оправдали себя, необходимо поддержать достигнутый успех, сказала глава ведомства в интервью "Комсомольской правде". В отличие от некоторых стран, Россия потратила два с половиной месяца не зря, констатировала она.
Попова напомнила, что смертность от коронавируса удалось удержать на низком уровне. Врачам не пришлось выбирать, кого класть на аппарат ИВЛ, а кого оставить без помощи, отметила руководитель ведомства.
В ближайшее время можно ждать позитивных изменений в борьбе с коронавирусом в России, считает Попова. "Мы уже сегодня умеем защититься, мы уже сегодня знаем, какие меры предпринять, чтобы не заболеть", – рассказала чиновник.
Напомним, что вакцину от коронавируса в России уже испытали на людях. Добровольцами стали сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Вакцина достигла своей цели – создала в организме испытуемах иммунитет к коронавирусу, сообщил в беседе с "Интерфакс" директор центра Александр Гинцбург. Побочных эффектов ученые не обнаружили.
за последние сутки обнаружен у 8 338 человек. Число заболевших COVID-19 в нашей стране превысило 370 тысяч человек, более 142 тысяч вылечились.
31 Мар 2020 в 6:26 PDT