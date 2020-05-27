В Москве поместили на карантин домашнюю кошку, у которой обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила Всемирная организация по охране здоровья животных. Информацию подтвердили в Россельхознадзоре.

Коронавирус у домашнего питомца обнаружил Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов, в который владельца кошки отправил ветеринар. Как пояснили в Россельхознадзоре, у кошки взяли мазки со слизистой оболочки гортани и носовой полости, а полученный биоматериал исследовали методом ПЦР по разработанной центром методике выявления коронавируса у животных.Николай Власов, заместитель руководителя Россельхознадзора: В результате проведенного анализа и подтверждающего дополнительного исследования у кошки был подтвержден COVID-19. Животное помещено на карантин по месту проживания хозяина.О каких-либо симптомах, а также о том, был ли коронавирус у хозяев животного, не сообщается.Ранее в мире были зарегистрированы случаи заражения коронавирусом нескольких собак, домашних кошек и тигра, находившихся в контакте с инфицированными людьми. Установлено также, что восприимчивыми к инфекции являются хорьки. По этой причине люди во многих странах в приступах паники начали выгонять своих животных на улицу или обращались в ветклиники с просьбой усыпить питомца.В Россельхознадзоре подчеркивают: доказательств того, что домашние животные могут передать болезнь человеку и участвовать в распространении COVID-19, нет, поэтому никаких мер в отношении животных принимать не нужно.