В рубцовском доме-интернате для престарелых и инвалидов выявили коронавирусную инфекцию. По данным регионального оперштаба пятеро зараженных - сотрудники, еще один - проживающий.

В рубцовском доме-интернате для престарелых и инвалидов выявили коронавирусную инфекцию. По данным регионального оперштаба пятеро зараженных — сотрудники, еще один — проживающий.В соцучреждении "Вестям Алтай" уточнили, что с конца апреля они функционируют в режиме ограничений. Сотрудники работают вахтовым методом по две недели. Обязательное тестирование в начале и конце смены. Коронавирус был выявлен у заступающей на смену женщины. Остальные — это коллеги, с которыми у нее были контакты вне интерната.Директор интерната Владимир Кравцов рассказал: "У нас работники заходят сейчас партиями на две недели. Отработал первую смену, вышел. Сделали перед второй сменой анализы, они показали ложно-положительный результат, мы его отстраняем. У данной сотрудницы был отрицательный тест, она ушла домой, позже у неё взяли анализ, появился положительный результат. В любом случае, в настоящее время у нас в интернате всё спокойно".Отметим, после случившегося в рубцовском доме интернате провели массовое тестирование и сотрудников, и проживающих. Выявлен один положительный тест на COVID-19.